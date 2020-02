Dove vedere FIORENTINA ATALANTA Streaming con Immagini Highlights Gratis

Fiorentina Atalanta live streaming gratis link e diretta tv sui canali digitali a partire dalle ore 15:00 di oggi 8 febbraio 2020. All’Artemio Franchi di Firenze si gioca per la 23esima giornata di Serie A.

La Fiorentina è imbattuta da 18 partite casalinghe di Serie A contro l’Atalanta (11V, 7N): la Viola ha una striscia aperta di imbattibilità interna più lunga solo con Genoa e Torino tra le squadre attualmente nella competizione, l’Atalanta ha invece ha una serie di gare esterne senza successi più duratura solo contro la Juventus.

Prima però ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere oggi in campo.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone.

Allenatore Iachini. Indisponibili: Ribery, Kouamé, Duncan, Caceres. Squalificati: nessuno.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore Gasperini. Indisponibili: nessuno. Squalificati: De Roon.

Potete vedere Fiorentina Atalanta in diretta streaming su Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Qui verranno trasmessi anche gli highlights della partita. Per vedere Fiorentina Atalanta streaming gratis basterà collegarsi a Sky Go, servizio gratuito per gli abbonati Sky.

Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale. Come alternativa potete cercare la partita Fiorentina Atalanta anche su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming.