Dove vedere Fiorentina-Inter Streaming Live Video

La partita di calcio Fiorentina-Inter viene trasmessa in diretta televisiva e in live streaming senza i servizi web links di Rojadirecta e TarjetaRojaOnline. Si gioca oggi domenica 15 dicembre 2019 alle 20:45 per la 16a giornata del campionato di Serie A. Al Franchi si fronteggiano la squadra che ha subito più goal da colpi di testa, la Fiorentina (6), e quella che ne ha subiti di meno con questo fondamentale, l’Inter (appena uno).

Dove vedere Fiorentina-Inter Streaming Live senza Rojadirecta Video.

Erick Pulgar, Gaetano Castrovilli e Nikola Milenkovic sono i giocatori più prolifici della Fiorentina con 3 goal segnati, mentre il belga Romelu Lukaku è il bomber dell’Inter in campionato con 10 reti.

Diretta Fiorentina Inter sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.