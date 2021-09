Dove vedere Fiorentina-Inter Streaming Gratis senza Rojadirecta Video: Lautaro Martinez vs Arnautovic

Fiorentina-Inter Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Fiorentina-Inter, partita valida per la quinta giornata di Serie A, si disputerà alle ore 20:45 italiane di oggi martedì 21 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Inter (10 punti) seconda e con un punto di vantaggio sulla Fiorentina che insegue e arriva da tre vittorie consecutive. Andiamo a scoprire dover vedere Fiorentina Inter streaming diretta tv.

All’andata, l’Inter completò una clamorosa rimonta a San Siro: Fiorentina avanti 3-2 fino all’87’, prima dell’uno-due micidiale firmato Lukaku-D’Ambrosio.

Nella passata stagione, l’Inter è uscita per due volte con il sorriso dal Franchi. A gennaio è arrivata la vittoria negli ottavi di finale di Coppa Italia, in gara secca, grazie a una rete di Lukaku al 119′, mentre nella sfida di campionato, nel girone di ritorno, i nerazzurri di Conte si sono imposti con il risultato di 2-0 grazie ai goal di Barella e Perisic.

Fiorentina-Inter streaming gratis: le formazioni

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Amrabat; Callejon, Vlahovic, Saponara. Allenatore Italiano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Castrovilli, Cerofolini, Venuti.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore S Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brazao, Correa, Sensi, Vidal.

Arbitro: Michael Fabbri, della Sezione di Ravenna.

Dove guardare Fiorentina-Inter Diretta TV Online senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis



Potete vedere Fiorentina Inter con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Simone Tiribocchi nei ruoli di seconda voce e opinionista.

Dove vedere Fiorentina-Inter Streaming Gratis senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline

Inter Bologna streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.