Dove Vedere FIORENTINA INTER Streaming Gratis TV Online Serie A

Fiorentina Inter Streming Gratis italiano: partita che possiamo vedere gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 20:45 ITA di oggi venerdì 5 febbraio 2021. Si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze per la 21a giornata di Serie A. Possibile turnover per l’Inter, che ha affrontato la Juventus in Coppa Italia soltanto martedì e la sfiderà nuovamente martedì prossimo. Tanti problemi per Prandelli: oltre agli squalificati Castrovilli e Milenkovic, non ce la fa neanche Ribery. Andiamo a scoprire dover vedere Fiorentina Inter in streaming e in diretta tv.

Fiorentina Inter streaming gratis: le formazioni

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Ger. Pezzella, Igor; Caceres, Pulgar, Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Eysseric. Allenatore Prandelli. Squalificati: Castrovilli, Milenkovic.

Indisponibili: Ribery.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Dove guardare Fiorentina Inter streaming gratis e diretta online

Potete vedere Fiorentina Inter con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti su pc, smartphone (iPhone, iPad, Android o Samsung Apps) e tablet. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.