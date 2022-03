Come vedere Fiorentina-Juventus Streaming Gratis in Italiano Video di Coppa Italia: Piatek vs Vlahovic

Come vedere Fiorentina-Juventus Streming Gratis senza Rojadirecta in italiano. La Juventus di Allegri in visita al Franchi nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina di Italiano. Si gioca alle ore 21:00 italiane di oggi mercoledì 2 marzo 2022.

La formazione di Vincenzo Italiano vuole proseguire il bel percorso nella competizione che l’ha vista eliminare avversari di prestigio: dopo i successi contro Cosenza (4-0) e Benevento (2-1), infatti, i gigliati hanno fatto fuori Napoli (5-2 d.t.s.) e Atalanta (2-1).Due soltanto, invece, i turni fin qui disputati dai bianconeri di Massimiliano Allegri che negli ottavi hanno avuto la meglio sulla Sampdoria (4-1) mentre nei quarti hanno battuto 2-1 nel finale il Sassuolo.

Tra le avversarie che hanno affrontato la Juventus più di due volte in Coppa Italia, la Fiorentina è quella che in percentuale ha ottenuto più successi contro i bianconeri (43% – sei in 14 precedenti); tuttavia i viola hanno vinto solo una delle ultime sei sfide nella competizione contro questa avversaria (3N, 2P), un 2-1 il 5 marzo 2015 grazie a una doppietta di Mohamed Salah (Fernando Llorente a segno per i piemontesi). Andiamo a scoprire dover vedere Fiorentina-Juventus streaming diretta tv.

Fiorentina-Juventus Coppa Italia probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Fiorentina (4-3-3): P Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Sottil. Allenatore: Italiano. A disposizione in panchina: Dragowski, Rosati, Terzic, Venuti, Frison, Duncan, Amrabat, Maleh, Callejon, Ikoné, Saponara, Cabral.

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, De Ligt, De Sciglio; Aké, Locatelli, Arthur, Rabiot, Luca Pellegrini; Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Stramaccioni, Cuadrado, Miretti, Soulé, Kean.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Guardalinee: Carbone e Lo Cicero. Quarto Uomo: Marinelli. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Ranghetti.

Fiorentina-Juventus Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Fiorentina-Juventus in tv e in chiaro su Canale 5. Telecronista Mediaset per Fiorentina-Juventus sarà Riccardo Trevisani, commento tecnico di Massimo Paganin. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Dove vedere Fiorentina-Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta o PirloTV



Fiorentina-Juventus si potrà vedere anche in streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity da pc fisso o scaricando la relativa applicazione pensata per smartphone o tablet. In alternativa ci si potrà collegare anche al portale Spormediaset.it.

Collegandoti sui rispettivi account Twitter delle due squadre, avrai la possibilità di seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita Fiorentina-Juventus, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più pericolose prodotte dalle due formazioni.