Dove vedere FIORENTINA JUVENTUS Streaming Gratis Video Online Serie A: Ribery vs CR7 Cristiano Ronaldo

Fiorentina Juventus Streming Gratis italiano senza Rojadirecta: partita della 33a giornata di Serie A che possiamo vedere gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 15:00 ITA di oggi domenica 25 aprile 2021. Tra le prime sei della classifica, la Juventus ha il peggior rendimento in trasferta, sia come punti fatti (24) che come media punti a partita (1,6) e fuori casa dovrà conquistarsi la qualificazione alla Champions, dato che giocherà lontano da Torino quattro volte su sei e allo Stadium affronterà Milan e Inter. Andiamo a scoprire dover vedere Fiorentina Juventus in streaming e in diretta tv.

Fiorentina Juventus streaming gratis: le formazioni

Cresce l’attesa per Fiorentina-Juventus, la partita più sentita di tutte nel capoluogo toscano, ma anche la prima delle sei tappe che restano ai bianconeri per acciuffare la qualificazione alla Champions League. Andrea Pirlo non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi di formazione, che riguardano soprattutto il centrocampo: se in mezzo la coppia Bentancur-Rabiot non dovrebbe avere rivali, anche perché le condizioni fisiche di Arthur consigliano un utilizzo non esagerato del brasiliano, è sulle fasce che il tecnico della Juve deciderà a breve. Per ora sono segnalate in ascesa le quotazioni di Cuadrado alto a destra, con Ramsey a specchio sulla corsia sinistra e con licenza di inserirsi da parte del gallese. L’avanzamento del colombiano presupporrebbe la presenza di Danilo terzino alle sue spalle, con Chiellini al rientro e uno tra Bonucci e De Ligt al fianco del capitano. In porta torna Szczesny, mentre in attacco la coppia formata da Cristiano Ronaldo e Dybala non dovrebbe avere rivali, considerato che Morata a partita in corso è ritenuta un’arma più pericolosa rispetto alla Joya, bisognosa di accumulare minutaggio. La formazione alternativa, qualora Danilo non dovesse recuperare in tempo, contempla Cuadrado terzino, con McKennie e Ramsey esterni di centrocampo adattati.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. Allenatore Iachini. Squalificati: Bonaventura. Indisponibili: Borja Valero, Kokorin.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Ronaldo. Allenatore Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Demiral, Chiesa.

Arbitro: Massa di Imperia.

Dove guardare Fiorentina Juventus Diretta TV



Potete vedere Fiorentina Juventus con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del

digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

La Juventus ha vinto solo una delle ultime cinque trasferte di Serie A (2N, 2P), dopo che aveva ottenuto quattro successi nelle precedenti cinque (1P). La Juventus è la squadra che ha segnato più gol da cross in questa Serie A, compresi quelli su corner (14 reti), in più i bianconeri hanno subito cinque gol da queste situazioni di gioco, nessuna squadra ne conta meno.

Dove vedere Fiorentina Juventus Streaming

Fiorentina Juventus streaming online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

La Fiorentina ha trovato la vittoria per 3-0 a dicembre contro la Juventus: risale al 1968/69 l’ultima occasione in cui la squadra Viola è riuscita a ottenere il successo in entrambe le gare stagionali di massimo campionato contro i bianconeri. La Fiorentina non trova il gol da tre partite interne contro la Juventus in Serie A: solo una volta nella sua storia è rimasta a secco di gol per quattro gare di fila in casa con una singola avversaria, contro la Lazio tra il 1952 e il 1955. Dopo il successo per 2-1 contro il Verona nell’ultimo turno, la Fiorentina potrebbe vincere due partite consecutive di Serie A per la prima volta in questo campionato.