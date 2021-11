Come vedere Venezia-Inter Streaming Gratis Video: Okereke vs Dzeko

Venezia-Inter Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Venezia-Inter, match valido per la 14a giornata di campionato, si disputerà alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 27 novembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Penzo della famosissima città lagunare. Si gioca dopo Juventus-Atalanta delle ore 18.

Indicato da molti come inizialmente candidato alla retrocessione, il Venezia continua a sorprendere dopo aver vinto partite consecutive per la prima volta in questa stagione di Serie A. I padroni di casa si ritrovano ora sei punti sopra la zona retrocessione prima di questa giornata dopo aver battuto in qualche modo il Bologna 1-0 l’ultima volta, nonostante una prestazione in cui hanno giocato con le spalle al muro, evidenziata in particolare dal quantitativo di calci d’angolo (17 calciati dal Bologna contro 0 calciati dal Venezia). Andiamo a scoprire dover vedere Venezia-Inter streaming diretta tv.

Venezia-Inter streaming gratis: le formazioni

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Busio, Vacca, Ampadu; Aramu, Okereke, Johnsen. Allenatore Zanetti. A disposizione in panchina: Lezzerini, Modolo, Molinaro, Svoboda, Peretz, Tessmann, Crnigoj, Kiyine, Sigurdsson, Heymans, Henry, Forte.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, A. Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, J Correa. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Darmian, Barella, Vecino, Perisic, Sensi, Sanchez, Lautaro Martinez.

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Guardalinee: Di Vuolo e Galetto. 4° Uomo: Gariglio. VAR: Irrati. AVAR: Carbone.

È la prima volta dalla stagione 1941/42 che il Venezia vince quattro o più partite in questa fase di un campionato nella massima serie, e le sue prestazioni attuali sono ben messe in evidenza dal fatto che la squadra di Paolo Zanetti ha ora segnato un terzo dei propri gol in campionato nelle ultime due partite! Ciononostante, resta ancora il secondo attacco più scarso della Serie A avendo segnato una media di appena 0,9 gol a partita, una sorta di preoccupazione per il test più grande della sua stagione finora.

Potete vedere Venezia-Inter con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca su DAZN sarà curata da Dario Mastroianni, con il commento tecnico di Francesco Guidolin.

Venezia-Inter in televisione anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Qui la telecronaca è stata affidata ad Andrea Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

L’Inter ha riaperto la corsa per lo Scudetto battendo la capolista Napoli per 3-2 domenica scorsa in campionato, e con i Nerazzurri che finora hanno segnato 32 gol (record alto in campionato), esattamente quanti ne avevano in questa fase nelle ultime due occasioni in cui hanno vinto lo Scudetto. Crederanno di poter continuare a difendere il titolo in questa stagione.

Venezia-Inter streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Sono passati quasi 55 anni dall’ultima volta che l’Inter ha vinto a Venezia, ma in trasferta la squadra di Inzaghi anche in questa stagione è sembrata forte, avendo perso solo una delle nove trasferte ufficiali. Un altro inizio lento qui non significherà necessariamente dei problemi per l’Inter, dato che ha vinto tre trasferte (record alto in campionato) in cui era in svantaggio alla fine del primo tempo.