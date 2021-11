Come vedere FIORENTINA-MILAN Streaming Gratis Video: Saponara vs Ibrahimovic

Fiorentina-Milan Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Fiorentina-Milan, match valido per la 13A giornata di campionato, si disputerà alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 20 novembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Franchi di Firenze. Si gioca dopo Lazio-Juventus delle ore 18.

Il Milan è a pari punti col Napoli in cima alla classifica ed ha la possibilità di scavalcarlo in questa 13a giornata, anche se forse solo per meno di un giorno. Un pareggio per 1-1 contro l’Inter nel derby di San Siro nell’ultima giornata (prima della pausa Nazionale) ha visto i Rossoneri allungare la propria imbattibilità in Serie A a ben 17 partite, e di conseguenza hanno ottenuto 32 punti nelle prime 12 partite. Andiamo a scoprire dover vedere Fiorentina-Milan streaming diretta tv.

Fiorentina-Milan streaming gratis: le formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Igor, Venuti, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara. A disposizione in panchina: Rosati, Frison, Terzic, Amrabat, Duncan, Maleh, Distefano, Sottil, Gonzalez, Munteanu, Cerofolini. Allenatore Italiano.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Romagnoli, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Ibrahimovic. A disposizione in panchina: Mirante, Desplanches, Gabbia, Ballo-Touré, Florenzi, Bennacer, Krunic, Bakayoko, Giroud, Messias, Pellegri. Allenatore Pioli.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Guardalinee: Tolfo e Vono. Quarto uomo: Piccinini. Var: Massa. Avar: Ranghetti.

Dove guardare Fiorentina-Milan Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Fiorentina-Milan con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca su DAZN sarà curata da Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Fiorentina-Milan in televisione anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Qui la telecronaca è stata affidata ad Andrea Marinozzi, che sarà affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

Guarda anche > Dove vedere LAZIO-JUVENTUS Streaming

Dove vedere Fiorentina-Milan Streaming Gratis senza Rojadirecta TV



Fiorentina-Milan streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport. Rojadirecta Gratis oscurata perchè considerata illegale in Italia.