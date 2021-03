Dove Vedere FIORENTINA MILAN Streaming Gratis Video Online Oggi

Fiorentina Milan Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in tv e in video streaming gratis. Scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 18 italiane di oggi domenica 21 marzo 2021. Partita valida per la 28a giornata di Serie A di calcio. Sono 161 i precedenti tra le due squadre in Serie A (dati Opta): il Milan ha vinto 73 partite contro la Fiorentina (44 pareggi, 44 sconfitte), solamente la Juventus ha fatto meglio contro la Viola (78 successi). La Fiorentina è la squadra contro cui il Milan ha segnato più gol in Serie A: 250 reti. Il Milan potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali di Serie A contro la Fiorentina per la prima volta dal 2010-11.. Ecco dove vedere Fiorentina Milan streaming oppure in diretta televisiva.

Potete vedere Fiorentina Milan in televisione con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Vlahovic, Ribery. Allenatore Prandelli. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Biraghi, Igor, Kokorin.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Rebic. Indisponibili: Leao, Maldini, Mandzukic, Romagnoli, Calabria.