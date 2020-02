Dove Vedere FIORENTINA MILAN Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi

Fiorentina Milan Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in tv e in video streaming gratis. Scopri come dove e quando leggendo l’articolo. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi sabato 22 febbraio 2020, dopo Spal-Juve delle 18. Partita valida per la 25a giornata di Serie A di calcio.

Il Milan ha vinto quattro delle ultime otto gare di campionato contro la Fiorentina (2N, 2P), esattamente le quattro più recenti contro la squadra viola nel girone di ritorno di Serie A. La Fiorentina ha vinto appena due delle ultime 13 gare interne di campionato contro il Milan (5N, 6P). Contro nessuna, delle squadre affrontate più di cinque volte in casa nel periodo, ha ottenuto meno successi (due anche contro la Juventus). Ecco dove vedere Fiorentina Milan streaming oppure in diretta televisiva.

Potete vedere Fiorentina Milan in televisione con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Video streaming gratis sarà disponibile per gli abbonati su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile in con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale.

Probabili formazioni Fiorentina Milan.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Duncan, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. Allenatore Iachini. Indisponibili: Ribery, Kouame. Squalificati: Badelj.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Paquetá; Ibrahimovic, Rebic. Allenatore Pioli. Indisponibili: Duarte, Krunic, Biglia, Calhanoglu, Kjaer, Musacchio. Squalificati: nessuno.