Dove vedere Fiorentina-Napoli Streaming Gratis TV Online Diretta Video: Mandragora vs Lozano

Fiorentina-Napoli da vedere con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle 20:45 italiane di oggi domenica 28 agosto 2022. Fiorentina-Napoli streaming gratis è valida per la 3a giornata di Serie A stagione 2022/23.

Sono 168 gli scontri tra le due square. Questo il bilancio: 59 vittorie Fiorentina, 49 pareggi, 60 vittorie Napoli. L’ultima sfida è stata la 32esima giornata di Serie A TIM dello scorso anno, al Maradona, con i Viola trionfanti 2-3 grazie ai gol di Ikone, Cabral e Gonzalez (Mertens e Osimhen per il Napoli).

Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Fiorentina-Napoli streaming gratis online.

Fiorentina-Napoli, probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Kouamé, Jovic, Sottil. Allenatore Italiano. A disposizione in panchina: Terracciano, Venuti, Terzic, Ranieri, Quarta, Nastasic, Benassi, Bianco, Bonaventura, Maleh, Ikoné, Saponara, Cabral, Cerofolini. Indisponibili: Castrovilli, Duncan, Gonzalez, Zurkowski. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Olivera, Elmas, Ndombele, Gaetano, Politano, Zerbin, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Demme, Ounas. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Marinelli. Guardalinee: Colarossi e Mastrodonato. 4° uomo: Colombo. VAR: Banti. Assistente VAR: Lo Cicero.

Fiorentina-Napoli in TV al posto di Rojadirecta



Fiorentina-Napoli in diretta tv con DAZN. Gli abbonati Sky potranno seguire il match in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attivando il canale satellitare Zona DAZN (numero 214 del satellite). La telecronaca sarà effettuata da Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Fiorentina-Napoli streaming gratis diretta online senza Rojadirecta

Fiorentina-Napoli streaming gratis per gli abbonati disponibile solo su DAZN. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Alternativa per vedere Fiorentina-Napoli streaming al posto di Rojadirecta italiano

Se non riuscite ad accedere al sito ufficiale di Rojadirecta Online, potete provare a cercare Fiorentina-Napoli Rojadirecta su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming. Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi colelgarti al sito della Gazzetta dello Sport. A parte quelle menzionate sopra, non ci sono altre alternative per vedere Fiorentina-Napoli mentre su internet.