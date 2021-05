Dove vedere FIORENTINA NAPOLI Streaming Gratis Video Online Serie A: Bonaventura vs Lozano

Fiorentina Napoli Streming Gratis italiano senza Rojadirecta: partita della 37a e penultima giornata di Serie A che possiamo vedere gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 12:30 ITA di oggi domenica 16 maggio 2021.

Il campionato di Serie A giunge al 37° turno e quindi alla sua penultima giornata. Tra i verdetti che il torneo deve ancora emettere, ci sono anche quelli relativi alla corsa che conduce ad una qualificazione alla prossima Champions League. Ieri la Juve ha battuto l’Inter 3-2 a Torino e si è portata a 75 punti, superando il Napoli che ne ha 73. Per questo motivo, una delle sfide di cartello sarà Fiorentina-Napoli, dove la formazione di Gattuso deve assolutamente vincere. Andiamo a scoprire dover vedere Fiorentina Napoli in streaming e in diretta tv.

Fiorentina Napoli streaming gratis: le formazioni

Fiorentina (3-5-1-1): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery; Vlahovic. Allenatore: Iachini. A disposizione: Ricco, M. Quarta, Malcuit, Barreca, Maxi Olivera, Igor, Amrabat, Callejon, Eysseric, Montiel, Kouame, Kokorin. Indisponibili: Borja Valero, Dragowski, Rosati. Squalificati: nessuno.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinksi, Lorenzo Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso. A disposizione: Ospina, Contini, Zedadka, Costanzo, Mario Rui, Bakayoko, D’Agostino, Elmas, Politano, Mertens, Petagna. Indisponibili: Ghoulam, Koulibaly, Lobotka, Maksimovic. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Abisso. Guardalinee: Tegoni-Mondin. Quarto uomo: Sacchi. Var: Chiffi. Avar: Costanzo.

Dove guardare Fiorentina Napoli Diretta TV Online senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis



Potete vedere Fiorentina Napoli con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

Dove vedere Fiorentina Napoli Streaming Gratis senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline

Fiorentina Napoli streaming online streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti: Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps, e anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.