Dove Vedere FIORENTINA-ROMA Streaming Diretta Video Online: Sky Sport o DAZN?

Fiorentina-Roma Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv e video streaming gratis, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle 20:45 di oggi venerdì 20 dicembre 2019. La partita si gioca a Firenze per la 17a giornata di Serie A 2019-2020. Ecco dove vedere Fiorentina-Roma streaming oppure in diretta televisiva: Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Il commento sarà affidato a Trevisani e Adani, mentre a bordocampo ci saranno Assogna e Mangiante.

Fiorentina-Roma video streaming gratis sarà disponibile per gli abbonati su Sky Go, servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet e quindi su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. L’incontro potrà essere visto anche su NowTV, che mette a disposizione i contenuti Sky. Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile in con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale.

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic. Allenatore Vincenzo Montella.

Roma (4-2-3-1) : Pau López; Spinazzola, Mancini, Fazio, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Perotti; Dzeko. Allenatore Paulo Fonseca.

Fiorentina e Roma si sono affrontate 160 volte in Serie A, con 52 vittorie giallorosse, 48 successi viola e 60 pareggi. La Fiorentina inoltre è imbattuta nelle ultime tre partite di campionato con la Roma e non raggiungono le quattro gare consecutive dal 1994. Al Franchi le due squadre si sono affrontate 80 volte, di cui 33 successi viola, 15 vittorie giallorosse e 32 pareggi (in Serie A solamente l’Inter ha pareggiato più volte a Firenze). Nell’ultima partita giocata al Franchi tra le due squadre i viola hanno vinto in Coppa Italia per 7 a 1 sulla Roma allenata da Di Francesco.