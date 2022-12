Dove vedere Francia-Marocco Streaming Gratis Rojadirecta TV Video Online | Mondiali Qatar 2022

Francia-Marocco streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle ore 20:00 italiane di oggi mercoledì 14 dicembre 2022. Partita valida come seconda semifinale dei Mondiali di Calcio 2022 che si stanno disputando in Qatar. Chi vince gioca in finale contro l’Argentina. Di seguito probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming.

La Francia, Campione del Mondo in carica, ha evitato l’eliminazione vincendo per 2-1 il quarto di finale combattuto in cui ha eliminato l’Inghilterra, ed ora le mancano solo due partite per diventare la prima squadra dopo il Brasile del 1962 a difendere con successo la Coppa del Mondo. Senza mai fare le cose nel modo più semplice, la Francia è l’unica squadra rimasta in gara a non avere mai mantenuto la porta inviolata, trovandosi in svantaggio o subendo il gol del pareggio in quattro delle sue cinque partite finora.

I ‘Les Bleus’ dovranno ringraziare diversi giocatori offensivi molto talentuosi per avere raggiunto questa fase, con Kylian Mbappé (5 gol, 2 assist) ed il loro capocannoniere Olivier Giroud (4 gol) che hanno fatto pesare molto i loro contributi a ben 11 gol. L’allenatore Didier Deschamps ha ammesso che la Francia “è stata fortunata” contro l’Inghilterra, e potrebbe avere bisogno di ulteriore fortuna qui, avendo perso tre delle ultime sei partite ai Mondiali contro avversarie africane, inclusa una sconfitta per 1-0 contro la Tunisia in questa edizione del torneo.

Mentre aspettiamo il calcio d'inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Francia-Marocco.

Francia-Marocco Formazioni

Francia (4-2-3-1): Llloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud. CT Dieder Deschamps. A disposizione in panchina: Mandanda, Areola, Disasi, Konate, Pavard, Sliba, Fofana, Camavinga, Veretout, Guendouzi, Coman, Kolo Muani, Thuram. Indisponibili: Lucas Hernandez. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Marocco (4-1-4-1): Bono; Hakimi, Saiss, Aguero, Attyat Allah; Amrabat; Ziyech, Ounahi, Amallah, Boufal; En-Nesyri. CT Walid Regragui. A disposizione in panchina: Munir, Reda Tagnaouti, Benoun, Dari, El Yamiq, Mazraoui, Jabrane, Sabiri, Chair, El Khannouss, Abde, Zaroury, Aboukhal, Hamdallah. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Cheddira. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Ramos (Messico). Guardalinee: Morin-Hernandez (Messico). IV Uomo: Valenzuela (Venezuela). VAR: Fischer (Canada). Assistente VAR: Gallo (Colombia).

Francia-Marocco in diretta tv in chiaro con Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Sul sito di Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Francia-Marocco streaming online con il servizio gratis di Rai Play (link www.raiplay.it). Il pre-partita di Francia-Marocco live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

