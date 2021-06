Dove vedere FRANCIA SVIZZERA Streaming senza ROJADIRECTA TV Online: Mbappé vs Shaqiri

Francia Svizzera streaming senza Rojadirecta video sui canali digitali. Ottavi di finale degli Europei 2021 (Euro 2020) di calcio: si gioca con eliminazione diretta alle ore 21:00 italiane all’Arena Nazionale di Bucarest. Chi vince tra Francia-Svizzera sfiderà ai quarti di finale la vincente di Croazia-Spagna in programma alle 18.

La Francia partecipa al 13esimo torneo consecutivo tra Mondiali ed Europei. L’ultima assenza da una competizione internazionale risale alla Coppa del Mondo 1994: da allora ha raggiunto cinque finali, vincendone tre. La Francia è alla decima partecipazione a EURO, l’ottava consecutiva; la sua ultima assenza risale al 1988. Questa è la seconda partita della Francia alla National Arena Bucharest, dove ha pareggiato 0-0 contro la Romania nelle qualificazioni a UEFA EURO 2012 del settembre 2011. Il bilancio dei francesi nella nazione è complessivamente di V1 P2 S2, sempre contro la Romania.

La Svizzera partecipa per la quinta volta a EURO nelle ultime sette edizioni. Eliminata nella fase a gironi del 1996, 2004 e 2008 da nazione co-organizzatrice, è arrivata seconda nel girone di UEFA EURO 2016 dietro la Francia ed è uscita agli ottavi, perdendo ai rigori contro la Polonia (5-4) dopo un 1-1. Questa è la quarta partecipazione consecutiva della Svizzera a un torneo internazionale dopo la Coppa del Mondo FIFA 2014 e 2018, dove ha raggiunto gli ottavi. La nazionale elvetica non raggiunge un quarto di finale di una fase finale dal Mondiale del 1954 – da nazione ospitante – avendo perso cinque volte su cinque agli ottavi di finale ai quali ha partecipato.

La Svizzera si è qualificata a UEFA EURO 2020 grazie al primo posto nel Gruppo D, con 17 punti in otto partite. Ha vinto le ultime cinque segnando 13 gol e subendone appena due in questa sequenza di cinque partite con tre clean sheets. La Svizzera ha aperto il Gruppo A con un pareggio per 1-1 contro il Galles a Baku, poi ha perso 3-0 contro l’Italia a Roma e infine ha battuto 3-1 la Turchia ancora una volta a Baku grazie alla doppietta di Xerdan Shaqiri qualificandosi agli ottavi come una delle migliori terze.

Le probabili formazioni di Francia Svizzera



FRANCIA (3-5-2): Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembe; Pavard, Pogba, Kanté, Griezmann, Rabiot; Mbappé, Benzema. Ct: Deschamps. In panchina: Giroud, Ben Yedder, Hernandez, Maignan, Coman, Sissoko, Mandanda, Lemar, Tolisso, Dubois, Zouma.

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic. Ct: Petkovic. In panchina: Mbabu, Zakaria, Vargas, Mvogo, Sow, Fassnacht, Benito, Mehmedi, Gavranovic, Kobel, Schär, Cömert.

Arbitro: Fernando Andres Rapallini (Argentina). Ad assisterlo i connazionali Juan Pablo Belatti e Diego Yamil Bonfa.

Vedere Francia Svizzera streaming gratis e diretta online senza Rojadirecta



Quarto Uomo: Frankowski (Pol). VAR: Munuera (Spa). AVAR: Hernandez (Spa).

Diretta Francia Svizzera a partire dalle ore 21:00 italiane di oggi lunedì 28 giugno 2021. Sarà trasmessa in chiaro sui canali digitali di Rai 1. Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati con tutti i media, dall’iPhone, iPad, Android o Samsung Apps, fino a laptop, smartphone e tablet, oppure con un notebook, con SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

La sconfitta della seconda giornata contro l’Italia è stata la seconda appena per la Svizzera nelle ultime 17 partite di EURO tra qualificazioni e fase finale (V9 P6) dopo quella per 1-0 contro la Danimarca a ottobre 2019. A UEFA EURO 2016 è rimasta imbattuta (V1 P3) perché l’eliminazione ai rigori contro la Polonia è classificata come pareggio. Il bilancio della Svizzera in 16 partite della fase finale di EURO è V3 P6 S7.

La Svizzera è arrivata quarta nella prima edizione di UEFA Nations League nel 2019, perdendo 3-1 contro i futuri campioni del Portogallo in semifinale e 6-5 ai rigori contro l’Inghilterra nella finale per il terzo posto dopo uno 0-0 nei 120 minuti. La Svizzera ha perso tre partite su quattro a Bucarest, l’ultima 1-0 contro la Romania allo Stadionul Steaua nelle qualificazioni a EURO ’92. L’unica vittoria nella città e in Romania risale all’ottobre 1982 quando ha battuto 2-1 i padroni di casa allo Stadionul August 23 nelle qualificazioni al Mondiale, nel sito dove adesso sorge la National Arena Bucharest.