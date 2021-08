Dove vedere FROSINONE PARMA Streaming senza ROJADIRECTA TV Video: Tribuzzi vs Buffon

Si gioca oggi venerdì 20 agosto 2021 Frosinone Parma trasmessa in diretta televisiva e in live streaming dai servizi digitali: scopri quali in questo articolo. Debutto nel campionato di Serie A per il Parma di Maresca, squadra in cui ha fatto ritorno dalla Juventus Gigi Buffon (nella foto di copertina). Il Frosinone di Grosso ha rinnovato e ringiovanito la rosa. Sono tre le gare giocate tra le due squdare: due vittorie per il Frosinone e una per il Parma. L’ultima sfida risale alla stagione 2018-19 con il successo dei laziali per 3-2.

Le probabili formazioni di Frosinone Parma

Frosinone (4-3-3): De Lucia; Brighenti, Gatti, Szyminski, Zampano; Rohden, Maiello, Boloca; Canotto, Ciano, Tribuzzi. Allenatore Grosso.

Parma (4-2-3-1): Colombi; Busi, Osorio, Balogh, Gagliolo; Juric, Vazquez; Man, Brunetta, Tutino; D Iacoponi. Allenatore Maresca.

FROSINONE PARMA in TV e Streaming senza Rojadirecta

Frosinone Parma si gioca oggi venerdì 20 agostoalle ore 20:45 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Sarà visibile su Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport Calcio (202 satellite). Il match sarà visibile pure su Dazn.

Frosinone Parma streaming gratis online per gli abbonati con l’app di DAZN tramite dispositivi come pc, smartphone e tablet, oppure mediante Sky Go anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Match disponibile (a pagamento per tutti) su NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky. In alternativa la partita si potrà anche seguire attraverso Helbiz Live, previo abbonamento.