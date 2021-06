Dove Vedere GALLES DANIMARCA Streaming TV Oggi | Bale vs Damsgaard | Ottavi Euro 2020

Galles Danimarca streaming senza Rojadirecta video sui canali digitali di Sky Sport. Galles Danimarca è valida per gli ottavi di finale degli Europei 2021 (Euro 2020) di calcio. Chi vince questa sera alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam giocherà ai quarti, contro la vincente la vincente di Olanda-Repubblica Ceca. Il grande calcio continuerà poi alle 21 con l’attesissima sfida Italia-Austria della parte alta del tabellone. Mentre aspettiamo l’inizio della partita andiamo a scoprire dove vedere Galles Danimarca streaming gratis online.

Le probabili formazioni di Galles Danimarca



GALLES (4-3-3): Ward; Roberts, Rodon, Mepham, B Davies; Allen, Morrell, Ramsey; Bale, James, Moore. Allenatore Rob Page. A disposizione in panchina: Hennessey, A Davies, Gunter, N Williams, Lockyer, Norrington-Davies, J Williams, Brooks, Levitt, Wilson, Smith, T Roberts.

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Braithwaite, Poulsen, Damsgaard.

Allenatore Kasper Hjulmand. A disposizione in panchina: Lossl, Ronnow, Andersen, Jorgensen, Stryger Larsen, Skov, Norgaard, Jensen, Olsen, Dolberg, Wind, Cornelius.

Arbitro: Daniel Siebert (Germania). Guardalinee: Seidel e Foltyn. Quarto Uomo: Hategan (Romania). VAR: Dankert. AVAR: Dingert, Gittelmann e Fritz.

Vedere Galles Danimarca streaming gratis e diretta online senza Rojadirecta



Diretta Galles Danimarca a partire dalle ore 18:00 italiane di oggi sabato 26 giugno 2021. Sarà trasmessa su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.