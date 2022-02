Dove vedere Genoa-Inter Streaming Gratis Online Video PirloTV: Destro vs Dzeko

Genoa-Inter Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv video e streaming gratis online, scopri come dove e quando.

La sconfitta sconvolgente dell’Inter per 2-0 contro il Sassuolo nell’ultima partita ha prolungato la sua sequenza di partite senza vittorie in campionato (1 pareggio, 2 sconfitte), ma qui è previsto che torni al normale servizio, dato che l’Inter ha trascorso 440 minuti senza subire gol in trasferta prima della sua ultima trasferta (pareggiata per 1-1 contro il Napoli). Questo risultato significa che potrebbe vedere tre pareggi consecutivi in Serie A per la prima volta da ottobre 2013 con un altro pareggio qui. Di seguito tutte le informazioni sul match con formazioni su chi trasmette Cagliari-Napoli Streaming Gratis Live.

Genoa-Inter Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Genoa-Inter con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere la partita bisognerà quindi possedere una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare una normale tv a un TimVision Box, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick.

Potete vedere la partita anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Genoa-Inter formazioni, non solo FantaCalcio

Genoa (4-3-1-2): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj, Rovella; Amiri; Ekuban, Destro. Allenatore Alexander Blessin. A disposizione in panchina: Marchetti, Semper, Cambiaso, Ghiglione, Calafiori, Masiello, Melegoni, Portanova, Gudmundsson, Yeboah. Indisponibili: Bani, Criscito, Piccoli, Vanheusden. Squalificati: nessuno. Diffidati: Rovella, Sturaro.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Dimarco, Gagliardini, Darmian, Vecino, Vidal, Sanchez, Caicedo. Indisponibili: Correa, Gosens. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lautaro Martinez, Vidal.

Arbitro: Chiffi di Padova. Guardalinee: Prenna e Vecchi. Quarto uomo: Colombo. Var: Mazzoleni. Assistente Var: Tolfo.

Dove vedere Genoa-Inter Streaming Gratis senza Rojadirecta o PirloTV



La sfida tra Genoa-Inter non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Genoa-Inter streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Gratis anche per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Caleb Ekuban è stato coinvolto negli ultimi due gol del Genoa in campionato (1 gol, 1 assist). Hakan Çalhanoğlu ha fatto lo stesso con i primi due gol dell’Inter nella partita inversa (vittoria per 4-0). Entrambi sono arrivati nei primi 15 minuti, così come l’ultimo gol di Çalhanoğlu in una trasferta di Serie A, un’altra vittoria in cui l’Inter non ha subìto gol.

Genoa-Inter Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia.