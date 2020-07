Dove Vedere GENOA INTER Streaming senza ROJADIRECTA Gratis Diretta Online

Genoa Inter Streming senza Rojadirecta: sfida tutta da vedere in diretta tv e video streaming. Si gioca per la 36a giornata di Serie A, oggi sabato 25 luglio 2020 alle ore 19:30.

Il Genoa, reduce dall’importantissima vittoria ottenuta nel Derby, cerca altri punti salvezza contro l’Inter che invece è scivolata al terzo posto dopo il pareggio casalingo contro la Fiorentina. I nerazzurri hanno ormai abbandonato definitivamente le speranze di una clamorosa rimonta sulla Juventus, ma devono almeno difendere il terzo posto per evitare eventuali problemi in chiave Champions League. Il Genoa invece attualmente occupa il quart’ultimo posto con quattro punti di margine sul Lecce.

Antonio Conte è imbattuto nelle sette partite da allenatore contro il Genoa in Serie A: per il tecnico nerazzurro quattro successi e tre pareggi. L’attaccante del Genoa Goran Pandev ha giocato due stagioni con l’Inter, collezionando 46 presenze e cinque reti in campionato – contro i nerazzurri ha segnato quattro gol con le maglie di Lazio e Genoa.

Potete vedere Genoa Inter sui canali

digitali di Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e anche su Sky Sport (canale 251 del satellite).è illegale e non si può usare perchè oscurata.non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone su Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Al termine della sfida, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti anche per la visione on demand.

Diretta Genoa Inter Streaming: le formazioni

Genoa (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Masiello, Criscito; Behrami, Schöne, Jagiello; Iago Falque; Pandev, Pinamonti. Allenatore Nicola. Squalificati: Lerager. Indisponibili: Radovanovic, Romero, Sanabria, Sturaro.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Godin, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: Barella. Indisponibili: De Vrij, Sensi, Vecino.