Dove Vedere GENOA INTER Streaming senza ROJADIRECTA Online

Genoa Inter senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi sabato 24 ottobre 2020 alle ore 18:00 si gioca l’anticipo della 5a giornata di Serie A. Genoa e Inter non pareggiano in Serie A dal maggio 2013 (0-0 tra Ballardini e Stramaccioni in panchina): da allora nove successi nerazzurri e cinque rossoblù. L’attaccante dell’Inter Alexis Sánchez ha trovato il gol nelle sue ultime due sfide di campionato contro il Genoa: mai nella sua carriera in Serie A ha segnato per tre gare consecutive contro una singola avversaria.

Dove Vedere Genoa Inter Streaming senza Rojadirecta Video Gratis Online.

Sarà possibile seguire il match Genoa Inter in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Le probabili formazioni di Genoa Inter:

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di(link https://skygo.sky.it) in forma gratuita per gli abboanti. A pagamento per tutti su NowTV (link https://www.nowtv.it).

Genoa (3-5-2): Perin; Bani, Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Radovanovic, Czyborra; Pandev, Shomurodov. Allenatore Maran. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brlek, Males, Sturaro.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, A Bastoni; Darmian, Nainggolan, Brozovic, Perisic; Barella; R Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Gagliardini, I Radu, Skriniar, Vecino, Sanchez.

Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale. La telecronaca della partita sarà curata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Francesco Guidolin.