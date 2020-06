Dove vedere GENOA JUVENTUS Streaming senza ROJADIRECTA Video Gratis Online

Genoa Juventus in diretta live tv e streaming gratis sui canali digitali a partire dalle ore 21:45 di oggi martedì 30 giugno 2020. Genoa Juventus (arbitro Calvarese) si gioca oggi per la 29a giornata di Serie A.

La capolista Juventus (prima in classifica con 69 punti a +4 dall’inseguitrice Lazio) è la squadra contro cui il Genoa (26 punti) ha perso più partite (63) e subito più gol (213) in Serie A. La Juventus non ha subito gol nelle ultime tre partite di campionato, non fa meglio in Serie A dal dicembre 2018 (sei di fila in quel caso). Il centrocampista della Juventus Rodrigo Bentancur ha fatto il suo esordio in Serie A nell’agosto 2017 proprio con il Genoa al Ferraris. Nella gara di andata l’uruguaiano fece il passaggio vincente per il gol di Leonardo Bonucci.

Genoa Juventus streaming senza Rojadirecta e diretta tv.

La diretta di Genoa Juventus è visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre)

e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone sul sito internet di SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Genoa Juventus Formazioni fantacalcio.

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Cassata, Schöne, Sturaro, Barreca; Iago, Pinamonti. Allenatore Nicola. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Criscito, Radovanovic.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, Demiral, De Sciglio, Khedira.

