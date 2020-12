Dove vedere GENOA JUVENTUS Streaming Video Gratis Online Oggi

Genoa Juventus in diretta live tv e streaming gratis sui canali digitali a partire dalle ore 18 di oggi 13-12-2020. Genoa Juventus si gioca oggi per la 11a giornata di Serie A. Reduce dalla spettacolare vittoria al Camp Nou di Barcellona, Andrea Pirlo si rituffa sul campionato con l’obiettivo di ridurre il -6 dalla capolista Milan.

Genoa Juventus streaming senza Rojadirecta e diretta tv.

La diretta di Genoa Juventus è visibile su Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Sky Go (link skygo.sky.

Genoa Juventus Formazioni fantacalcio.

it) gratis per gli abbonati, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Genoa (4-4-2): Paleari; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello; Lerager, Badelj, Sturaro, Lu. Pellegrini; Scamacca, Shomodurov. Allenatore Maran. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Biraschi, Cassata, Criscito, Marchetti, Melegoni, Parigini, C Zapata.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Cuadrado; Kulusevski; Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: Pinsoglio. Indisponibili: Chiellini, Demiral.

