Dove vedere GENOA-JUVENTUS Streaming Gratis Online Video: Destro VS Dybala

Genoa-Juventus Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Genoa-Juventus, partita valida per la 36a giornata di Serie A, si disputerà stasera alle ore 21 allo stadio Luigi Ferraris di Marassi a Genova. La vittoria per 2-1 contro il Venezia, insieme alla mancata vittoria della Roma, ha garantito alla Juventus un posto nella UEFA Champions League per l’11esima stagione consecutiva. E’ probabile che l’ allenatore Massimiliano Allegri faccia giocare vari giovani per la prima volta da titolari in prima squadra, proprio come successo domenica scorsa a centrocampo per il 18enne Fabio Miretti, che arriva dal vivaio di Vinovo. Andiamo a scoprire dover vedere Genoa-Juventus streaming diretta tv.

Il confronto del girone d’andata si è concluso sul risultato di 2-0 in favore della truppa zebrata: di Cuadrado direttamente da corner (un gol fantastico!) e Dybala gli acuti decisivi.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Bani, Ostigard, Vasquez; Melegoni, Badelj; Galdames, Amiri, Ekuban; Destro. Allenatore Blessin. A disposizione in panchina: Semper, Vodisek, Hefti, Criscito, Masiello, Calafiori, Ghiglione, Portanova, Cambiaso, Gudmundsson, Hernani, Yeboah.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Arthur, Miretti, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Kean. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro, Zakaria, Bernardeschi, Aké, Morata.

Arbitro: Sozza di Seregno. Assistenti: Ranghetti e Vivenzi. 4° Uomo: Sacchi. VAR: Abisso. Assistente VAR: Di Iorio.

I bianconeri si giocano in queste ultime tre giornate la possibilità di raggiungere il Napoli terzo che ha un punto di vantaggio. Nelle ultime 21 partite, in 20 la Juventus è andata a punti, con l’unica eccezione della sfida all’Inter, dopo cui ha vinto tre delle ultime quattro partite.

Potete vedere Genoa-Juventus con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Telecronaca di Riccardo Mancini e commento tecnico di Manuel Pasqual.

Genoa-Juventus in televisione anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Genoa-Juventus streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Genoa-Juventus streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

