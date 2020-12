Dove Vedere GENOA MILAN Streaming Online con Immagini Gol Highlights

Tutta da vedere la diretta streaming di Genoa Milan al Luigi Ferraris di Genoa: partita di oggi mercoledì 16 dicembre 2020 che si gioca alle ore 20:45 per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A.

Il Genoa è reduce da cinque sconfitte interne in Serie A, si tratta del suo record di partite perse di fila in casa nel massimo campionato. Il Milan è l’unica squadra imbattuta nei maggiori cinque campionati europei dalla ripresa dei campionato lo scorso maggio (23 partite, 17 vittorie e sei pareggi).

Dover vedere Genoa Milan streaming e tv.

Andiamo a scoprire dover vedere Genoa Milan streaming e tv. Prima però ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo:

Genoa (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Lu. Pellegrini; Lerager, Badelj, Rovella, Sturaro; Scamacca, Shomurodov. Allenatore Rolando Maran. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Biraschi, Cassata, Marchetti, Parigini, C Zapata, Pandev.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Rebic. Allenatore Stefano Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bennacer, Gabbia, Kjaer, Ibrahimovic.

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha preso parte a cinque gol (due reti e tre assist) nelle sue quattro partite di Serie A al Ferraris contro il Genoa.

Fanno vedere Genoa Milan in diretta in chiaro?

Potete vedere Genoa Milan in diretta (ma non in chiaro) in televisione sul canale satellitare DAZN1 (Canale 209 Sky) per i clienti

che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Il Milan arriva da sette successi consecutivi in trasferta in Serie A: solo una volta i rossoneri hanno vinto più gare fuori casa di fila nella competizione (nove tra il 1992 e il 1993).

Dove vedere Genoa Milan Streaming Gratis e diretta online senza Rojadirecta.

Genoa Milan video streaming gratis sarà disponibile per gli abbonati su DAZN (link www.dazn.com), servizio riservato per la visione su pc, smartphone e tablet con iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile con una connessione VPN da tutto il mondo, in Italia è considerato illegale.

Il Milan è l’unica squadra nella storia della Serie A a girone unico ad aver segnato almeno due reti in ciascuna delle prime 11 partite stagionali.

Come alternativa potete cercare se trovate la partita Genoa Milan anche sui canali ufficiali su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming.