Dove vedere GENOA-NAPOLI Streaming Gratis Video: Pandev vs Insigne

Genoa-Napoli, partita valida per la 2a giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Luigi Ferraris di Marassi (Genova) oggi domenica 29 agosto 2021 alle ore 18:30. L'ultima sfida di campionato tra Genoa e Napoli (2-1, febbraio 2021) è stata decisa da una doppietta di Goran Pandev, che aveva segnato un solo gol nelle precedenti 13 gare contro i partenopei (nel 2008 con la Lazio) – per lui 92 gare e 19 reti in azzurro in A nel triennio 2011-2014.

Genoa-Napoli streaming gratis: le formazioni

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Kallon. A disposizione: Semper, Masiello, Portanova, Vasquez, Bani, Agudelo, Rovella, Melegoni, Behrami, Favilli, Buksa, Ekuban. Indisponibili: Cassata. Allenatore: Ballardini.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Elmas; Politano, Insigne, Lozano. A disposizione: Ospina, Marfella, Rrahmani, Juan Jesus, Palmiero, Gaetano, Ounas, Petagna. Indisponibili: Demme, Ghoulam, Mertens, Zielinski. Squalificati: Osimhen. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Giallatini e Preti. Quarto uomo: Gariglio. Var: Fabbri. Avar: Vivenzi.

Potete vedere Genoa-Napoli con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Genoa-Napoli su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, coadiuvato al commento tecnico da Stefano Schwoch.

Il Napoli ha vinto le ultime quattro trasferte dello scorso campionato: è dal febbraio 2018 che non infila cinque successi fuori casa di fila in Serie A (sei in quel caso).

Genoa-Napoli streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.