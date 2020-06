Dove vedere GENOA PARMA Streaming senza ROJADIRECTA Gratis Video Online Oggi

Andiamo a scoprire dover vedere Genoa Parma in streaming e in diretta tv, partita valida per la 27a giornata di Serie A. Si gioca alle 21:45 dopo Spal-Cagliari e Verona-Napoli delle 19:30 e in contemporanea a Torino-Udinese.

Il Parma ha vinto tre delle ultime 10 sfide di Serie A contro il Genoa (4N, 3P), tuttavia proprio le tre più recenti: dal loro ultimo ritorno nel massimo campionato, infatti i gialloblù hanno fatto bottino pieno contro i rossoblù. Sconfitta per il Genoa nell’ultima gara interna contro il Parma in Serie A, dopo una serie di imbattibilità di otto incontri (4V, 4N): i rossoblù non hanno mai perso due partite casalinghe consecutive contro i gialloblù nella competizione.

Dove vedere Genoa Parma Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi

Potete vedere Genoa Parma sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo questa sera:

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Sturaro, Criscito; Pandev, Sanabria. All. Nicola. Squalificati: Marchetti. Indisponibili: Radovanovic.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Barillà, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa. Squalificati: nessuno.Indisponibili: Inglese, Grassi, Giu.Pezzella, Siligardi.