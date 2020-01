Dove vedere GENOA ROMA Streaming Gratis Diretta Video Highlights Oggi

Genoa Roma streaming gratis con i links online senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle ore 18 di oggi domenica 19 gennaio 2020 per questa partita della 20a giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire dove vedere Genoa Roma streaming gratis online. Le ultime 2 gare disputate al Ferraris si sono concluse con un pareggio per 1-1, mentre l’ultimo successo del Grifone risale al 18 maggio 2014, con un 1-0 targato Fetfatzidis per la squadra allora guidata da Gasperini.

Con 11 sconfitte rimediate nelle prime 19 gare, il Genoa ha eguagliato quest’anno il primato negativo del 1950/51 e del 1959/60, stagioni che si conclusero in entrambi i casi con la retrocessione in Serie B.

La diretta di Genoa Roma con Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app Sky Go anche con i vostri smartphone, tablet e pc. Ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo:

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Goldaniga; Ankersen, Jagiello, Schone, Sturaro, Barreca; Pandev, Sanabria. All. Nicola. Indisponibili: Kouame, Lerager, Zapata. Squalificati: Criscito.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Santon; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca. Indisponibili: Zappacosta, Pastore, Mkhitaryan, Zaniolo, Perotti. Squalificati: Florenzi, Kolarov.

