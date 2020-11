Dove Vedere SAMPDORIA GENOA Streaming Online, il Derby della Lanterna alle ore 20:45

Sampdoria-Genoa Streaming e diretta tv senza Rojadirecta. Atteso uno spettacolare Derby della Lanterna per il posticipo della domenica sera valido per la 6a giornata di Serie A. La Sampdoria è fin qui tra le sorprese del campionato, con tre vittorie consecutive che hanno portato la squadra di Ranieri nelle zone nobili della classifica.

Il Genoa ha superato l’incubo coronavirus ed è deciso a dare una svolta alla propria stagione: tutto pronto per il Derby ligure.

Sarà possibile seguire Sampdoria-Genoa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Si gioca alle ore 20:45 ITA di oggi domenica primo novembre 2020. Questa partita sarà trasmessa in streaming online con SkyGo (link > https://skygo.sky.it), un servizio gratuito per gli abbonati. A pagamento per tutti c’è NowTV (link > https://www.nowtv.it).