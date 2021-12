Dove vedere GENOA SAMPDORIA Streaming ROJADIRECTA Online: Derby della Lanterna in Diretta VIDEO su DAZN

Genoa Sampdoria Streming senza Rojadirecta, partita in diretta tv e video streaming valida come anticipo della 17esima giornata di Serie A: è in programma oggi alle ore 20:45. Ecco le formazioni ufficiali:

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Masiello, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Ekuban, Pandev. All. Shevchenko.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Adrien Silva, Ekdal, Candreva; Caputo, Gabbiadini. All. D’Aversa.

Genoa-Sampdoria diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni, accompagnato in telecronaca dal commento tecnico di Dario Marcolin.

Genoa-Sampdoria streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.