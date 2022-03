Dove Vedere GP Arabia Saudita 2022 Streaming Rojadirecta F1 Gratis Online Ferrari a Gedda: Oggi Qualifiche e Griglia di Partenza

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita 2022 di Formula 1 in diretta televisiva e in video streaming live su Sky. Il circus della Formula 1 continua la nuova stagione sul circuito cittadino di Gedda. Una Favolosa Ferrari ha esordito portando due monoposto sul podio in Bahrain una settimana fa con la vittoria di Charles Leclerc e al secondo posto Carlos Sainz. Il Jeddah Corniche Circuit, inizialmente noto come Jeddah Street Circuit è stato progettato dall’ingegnere tedesco Hermann Tilke: è un tracciato urbano non permanente situato a Gedda, in Arabia Saudita.

Dove Vedere Diretta TV GP Arabia Saudita 2022 Streaming F1 Gratis senza Rojadirecta Online



Le immagini in diretta dal “Jeddah Corniche Circuit” verranno trasmesse sui canali digitali di Sky Sport F1 HD. Live streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go (link skygo.sky.it), a pagamento su Now TV (per tutti con link www.nowtv.it) con i vostri smartphone, tablet e pc. Qualifiche alle ore 18 del sabato 26 marzo e partenza Gara GP Arabia Saudita Formula 1 2022 programmato per le ore 19:00 italiane di domenica 27 marzo 2022.