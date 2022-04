Dove Vedere GP Australia 2022 Streaming F1 Rojadirecta Gratis Online Ferrari Melbourne: Oggi Qualifiche

Il Gran Premio dell’Australia 2022 di Formula 1 in diretta televisiva e in video streaming live su Sky. Il circus della Formula 1 continua la nuova stagione sul circuito di Melbourne in Australia. Una Favolosa Ferrari ha due piloti in vetta alla classifica dopo le prime due gare.

Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno conquistato i primi due posti per la Ferrari venerdì, nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia. Lo spagnolo Sainz ha completato il giro più veloce del circuito dell’Albert Park, nel tempo di un minuto e 19.806 secondi. Il monegasco Leclerc era indietro di 0,571 secondi.

Terzo e quarto rispettivamente sono andati ai due piloti Red Bull, il messicano Sergio Pérez e l’olandese Max Verstappen, campione in carica di F1, che si sono diretti alle seconde prove libere del venerdì. Sabato ci sarà un’altra sessione, prima delle qualifiche pomeridiane per la gara di domenica.

Lewis Hamilton è stato il settimo più veloce con la sua Mercedes, mentre il locale Daniel Ricciardo è stato ottavo con la McLaren.

Dove Vedere Diretta TV GP Australia 2022 Streaming F1 Gratis senza Rojadirecta Online



Le immagini in diretta da Melbourne verranno trasmesse sui canali digitali di Sky Sport F1 HD. Live streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go (link skygo.sky.it), a pagamento su Now TV (per tutti con link www.nowtv.it) con i vostri smartphone, tablet e pc. Qualifiche alle ore 8 italiane di sabato 9 aprile e partenza Gara GP Australia Formula 1 2022 programmato per le ore 7:00 italiane di domenica 10 aprile 2022.