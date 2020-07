Dove Vedere Partenza GP Austria Streaming senza ROJADIRECTA F1 2020 Gratis: Ferrari vs Mercedes

Diretta GP Austria Streaming F1 2020. Tutti incollati al televisore alle ore 15:00 italiane di oggi sabato 4 luglio 2020 per vedere la Ferrari in diretta streaming su Sky nelle qualifiche del Gran premio d’Austria di Formula 1, prima prova del mondiale di automobilismo stagione 2020.

Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno comandato anche la seconda sessione di prove libere (del venerdì) sul circuito dello Spielberg, in Austria, confermandosi sui buoni tempi ottenuti in mattinata. La Ferrari di Sebastian Vettel migliora piazzandosi al quarto posto, mentre Charles Leclerc è nono a quasi un secondo di distanza dalla Mercedes di Hamilton. Ottime prestazioni della Racing Point con Perez (terzo) e Stroll (settimo).

Dove vedere il Gran Premio d’Austria di Formula 1 streaming e diretta tv senza Rojadirecta.

Le immagini in diretta del Gran Premio d’Austria di Formula 1 2020, verranno trasmesse sui canali digitali di Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport Uno (201). Dopo le qualifiche di oggi il programma prevede la partenza gara domani domenica 5 luglio 2020 alle ore 15:10 italiane. Live streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go in tempo reale. A pagamento su Now TV (per tutti) con i vostri smartphone, tablet e pc.