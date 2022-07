Dove Vedere GP Austria Streaming Rojadirecta Online Ferrari Formula 1 2022

Diretta GP Austria Streaming F1 2022. Tutto pronto per il Gran Premio d’Austria, 11a prova del mondiale di Formula 1, stagione 2022. Venerdì 8 luglio > Prove Libere 1 inizio ore 13:30. Alle ore 17 le Qualifiche F1 con differita su TV8 sabato dalle 18:30. Sabato 29 luglio > Prove Libere 2 che inizieranno alle 12:30. Alle ore 16:30 ci saranno le qualifiche sprint F1 con differita su TV8 dalle 20:15. Domenica 10 luglio > Partenza Gara F1: 15:00, con differita su TV8 dalle 18.

L’equilibrio in squadra Ferrari sembra un po’ più instabile ma ora ci sono ben due occasioni per rifarsi. In Austria, con la seconda Sprint della stagione, tutti i giorni sono quindi importanti in un momento decisivo per il Mondiale. Due gare e 34 punti in palio se uno fa bottino pieno sono l’unico obiettivo a cui guardare. Per Leclerc sicuramente: per tornare a sorridere e sperare.

Dove vedere Diretta GP Austria Streaming senza Rojadirecta Formula 1 2022



Le immagini in diretta del Gran Premio d’Austria di Formula 1 2022, verranno trasmesse sui canali digitali di Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport Uno (201). Live streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go in tempo reale. A pagamento su Now (per tutti) con i vostri smartphone, tablet e pc. Rojadirecta è irraggiungibile dall’Italia in quanto considerata illegale nel nostro paese. Differita in chiaro su TV8 in differenti orari.