Dove Vedere GP Bahrain 2021 Streaming F1 Gratis senza ROJADIRECTA, le Qualifiche Ferrari a Sakhir

Il Gran Premio di Bahrain 2021 di Formula 1 in diretta televisiva e in video streaming live su Sky. Il circus della Formula 1 inizia la nuova stagione sul circuito di Sakhir. Tornerà al successo la Ferrari che in questo cmapionato partecipa con i due giovani piloti Charles Leclerc e Carlo Sainz? Ovviamente si spera in meglio rispetto lo scorso anno, ma in pochi credono a dei cambi significativi visto lo slittamento del nuovo regolamento al 2022. Lo stesso Leclerc mette le mani avanti, anche se dei miglioramenti sono stati apportati su tutta la vettura.

Dove Vedere Diretta TV GP Bahrain 2021 Streaming F1 Gratis senza Rojadirecta.

Le immagini in diretta dal “Bahrain International Circuit” verranno trasmesse sui canali digitali di Sky Sport F1 HD. Live streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go (link skygo.sky.it), a pagamento su Now TV (per tutti con link www.nowtv.it) con i vostri smartphone, tablet e pc. Partenza Gara GP Bahrain Formula 1 2021 programmato per le ore 17:00 ITA di domenica 28 marzo. Sabato 27 Marzo alle ore 16:00, invece, le qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza.