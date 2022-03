Dove Vedere GP Bahrain 2022 Streaming F1 Gratis Rojadirecta Online Ferrari a Sakhir

Il Gran Premio di Bahrain 2022 di Formula 1 in diretta televisiva e in video streaming live su Sky. Il circus della Formula 1 inizia la nuova stagione sul circuito di Sakhir. Una Favolosa Ferrari ha esordito portando due monoposto nei primi tre posti della griglia di partenza: Charles Leclerc in pole position e Carlos Sainz dietro in terza posizione dietro alla Red Bull del campione iridato Max Verstappen.

Charles Leclerc, che apre la stagione in Bahrain conquistando la decima pole della carriera al volante della Ferrari, sorride davanti ai microfoni: “E’ una sorpresa positiva, pensavamo che la Red Bull fosse più veloce sul giro secco. In gara Red Bull più veloce, ma vogliamo concludere il weekend con un acuto e provare a vincere“.

Dove Vedere Diretta TV GP Bahrain 2022 Streaming F1 Gratis senza Rojadirecta Online



Le immagini in diretta dal “Bahrain International Circuit” verranno trasmesse sui canali digitali di Sky Sport F1 HD. Live streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go (link skygo.sky.it), a pagamento su Now TV (per tutti con link www.nowtv.it) con i vostri smartphone, tablet e pc. Partenza Gara GP Bahrain Formula 1 2022 programmato per le ore 17:00 ITA di oggi domenica 20 marzo 2022.