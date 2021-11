Dove Vedere GP Brasile Streaming Gratis Formula 1 2021 Partenza Gara

Diretta GP Brasile Streaming F1 2021. Tutto pronto per la partenza del Gran Premio del Brasile di Formula 1, che avrà inizio alle ore 18:00 italiane di oggi domenica 14 novembre.

Valtteri Bottas ha vinto la qualifica sprint e quindi partirà dalla pole position nella quart’ultima gara del Mondiale di Formula 1 in programma a Interlagos. Nella mini-corsa di 24 giri sul circuito paulista, il finlandese della Mercedes ha preceduto Max Verstappen con la Red Bull, domani in prima fila, e Carlos Sainz con la Ferrari, che sarà in seconda a fianco di Sergio Perez con l’altra Red Bull.

Lewis Hamilton, partito dall’ultima posizione, è risalito fino alla quinta, ma oggi partirà decimo per una penalizzazione. Settimo posto per Charles Leclerc.

Lewis Hamilton, che venerdì ha dominato le qualifiche per il Gran Premio del Brasile di F1, è partito ultimo nello schieramento durante la gara sprint di qualificazione. Una squalifica arrivata dopo l’indagine avviata dai commissari di gara per determinare se la sua vettura fosse conforme ai regolamenti. Nel mirino il DRS (il flap montato sull’ala posteriore della monoposto che si apre per guadagnare velocità massima) che si aprirebbe più di quanto consentito dal regolamento. IA Max Verstappen è stata comminata una multa di 50mila euro per aver toccato la macchina di Hamilton in regime di Parco Chiuso.

Lewis Hamilton è stato autore di una sontuosa prestazione nella Sprint Race. L’inglese, che partiva in ultima posizione per la penalità, è riuscito a rimontare fino alla quinta posizione. “Non è ancora finita”, il commento del 7 volte Campione del Mondo.

La griglia di partenza del GP del Brasile

Prima fila: Bottas (Mercedes) – Verstappen (Red Bull – Honda)

Seconda fila: Sainz (Ferrari) – Perez (Red Bull – Honda)

Terza fila: Norris (McLaren – Mercedes) – Leclerc (Ferrari)

Quarta fila: Gasly (AlphaTauri – Honda) – Ocon (Alpine – Renault)

Quinta fila: Hamilton (Mercedes) – Vettel (Aston Martin – Mercedes)

Sesta fila: Ricciardo (McLaren – Mercedes) – Alonso (Alpine – Renault)

Settima fila: Giovinazzi (Alfa Romeo – Ferrari) – Stroll (Aston Martin – Mercedes)

Ottava fila: Tsubnoda (AlphaTauri – Honda) – Latifi (Williams – Mercedes)

Nona fila: Russell (Williams – Mercedes) – Raikkonen (Alfa Romeo – Ferrari)

Decima fila: Schumacher (Haas – Ferrari) – Mazepin (Haas – Ferrari)

Le immagini in diretta del Gran Premio d'Olanda di Formula 1 2020, verranno trasmesse sui canali digitali di Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport Uno (201). Differita in chiaro su TV8 a partire dalle 18.

Alain Prost è il pilota con più vittorie nel GP del Brasile: il francese ha vinto 5 volte a Jacarepaguá (1982, 1984, 1985, 1987, 1988) e una volta a Interlagos (1990).

È di 32 il numero medio di sorpassi nel GP del Brasile. L’edizione più movimentata fu quella del 2012 vinta da Jenson Button, con ben 112 cambi di posizione. Molto più monotona quella del 2005, andata a Juan Pablo Montoya, con appena sei sorpassi.

Sono 3 i piloti brasiliani che hanno corso per la Ferrari in Formula 1

Il primo fu Francisco “Chico” Landi, che corse il GP d’Italia del 1951 su una 375 F1. Poi ci sono stati Rubens Barrichello (102 gare e undici vittorie con la Scuderia dal 2000 al 2005) e Felipe Massa (nella foto, 139 gare con il team e undici vittorie dal 2006 al 2013). Come ricordato dalla Gazzetta dello Sport Felipe vinse la gara di casa per due volte, nel 2006 con la 248 F1 e nel 2008 con la F2008, quando fu campione del mondo per una manciata di secondi prima che Lewis Hamilton, sopravanzando Timo Glock all’ultima curva guadagnando così il punto che gli serviva per vincere il titolo, facesse evaporare il sogno di un’incredibile rimonta.