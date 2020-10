Dove Vedere GP EIFEL Streaming Formula 1: Ferrari con Leclerc e Vettel al Nurburgring

Diretta GP dell’Eifel Streaming F1 2020. Undicesima prova del Mondiale 2020 di Formula 1 che si corre al Nurburgring in Germania. Sabato 1o ottobre 2020 alle ore 15 italiane toccherà alle qualifiche, mentre domenica 11 ottobre 2020 la partenza gara sarà alle ore 14:10.

Diretta GP Eifel Streaming senza Rojadirecta Formula 1 2020.



Le immagini in diretta del Gran Premio dell’Eifel di Formula 1 2020, verranno trasmesse sui canali digitali di Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport Uno (201). Live streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go in tempo reale. A pagamento su Now TV (per tutti) con i vostri smartphone, tablet e pc. Rojadirecta è irraggiungibile dall’Italia in quanto considerata illegale nel nostro paese. Diretta in chiaro su TV8.