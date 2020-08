Dove Vedere BritishGP Streaming senza ROJADIRECTA Formula 1: Qualifiche Ferrari con Leclerc e Vettel

Diretta GP Gran Bretagna Streaming F1 2020. Alle ore 15 di oggi sabato 1° agosto avranno luogo sul circuito di Silverstone, le qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna in diretta video streaming, quarta prova del mondiale 2020 di Formula 1.

Le prove libere 2 del venerdì hanno fatto registrare a sorpresa il miglior tempo di Stroll su Racing Point, davanti a Albon (protagonista di un tremendo incidente) e Bottas.

Diretta GP Ungheria Streaming senza Rojadirecta Formula 1 2020.



Quarto Leclerc davanti a Hamilton, solo 18° Sebastian Vettel il quale è stato fermato al mattino da un problema all’intercooler.sul circuito di Silverstone programmata per domenica 2 agosto 2020 alle ore 15:10 italiane.

Le immagini in diretta del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 2020, verranno trasmesse sui canali digitali di Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport Uno (201). Live streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go in tempo reale. A pagamento su Now TV (per tutti) con i vostri smartphone, tablet e pc. Rojadirecta è irraggiungibile dall’Italia in quanto considerata illegale nel nostro paese. Differita in chiaro su TV8.