Dove Vedere GP Olanda Streaming Gratis Formula 1 2021 Partenza Gara

Diretta GP Silverstone Streaming F1 2021. Tutto pronto per la partenza del Gran Premio d’Olanda di Formula 1, che avrà inizio alle ore 15:00 di oggi domenica 5 settembre 2021.

Pole position di Max Verstappen, la settima di questa stagione, sicuramente la più sentita perchè arrivata in Olanda davanti a 70mila tifosi scatenati. Il pilota della Red Bull ha rischiato però, con Lewis Hamilton che ha dovuto soccombere per soli 38 millesimi.

Occhio alla terza fila, tutta Ferrari con gli agguerriti Leclerc e Sainz. Lo spagnolo ha preso parte in extremis alle qualifiche dopo un incidente nelle Libere 3 che aveva danneggiato la sua monoposto. La gara scatta alle 15 sul tracciato di Zandvoort, dove il Circus torna dopo 36 anni e dove l’ultima volta vinse il mitico Niki Lauda.

Dove vedere Diretta GP Gran Bretagna Streaming senza Rojadirecta Formula 1 2021



Le immagini in diretta del Gran Premio d’Olanda di Formula 1 2020, verranno trasmesse sui canali digitali di Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport Uno (201). Live streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go in tempo reale. A pagamento su Now (per tutti) con i vostri smartphone, tablet e pc. Rojadirecta è irraggiungibile dall’Italia in quanto considerata illegale nel nostro paese. Differita in chiaro su TV8 a partire dalle 18.