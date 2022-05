Dove Vedere GP Spagna 2022 Streaming F1 Gratis Online Ferrari: Oggi Partenza Gara alle ore 16

Il Gran Premio di Spagna 2022 di Formula 1 in diretta televisiva e in video streaming live (al posto di Rojadirecta) su Sky e in differita su TV8. Il circus della Formula 1 continua la nuova stagione sul circuito di Barcellona-Montmeló per la sesta prova del mondiale. Una Favolosa Ferrari sta entusiasmando il campionato: prima in classifica piloti con Leclerc con 104 punti davanti al campione iridato Max Verstappen (Red Bull) con 85, e prima nella classifica Team F1 Costruttori con 157 punti davanti alla Red Bull che segue con 151 punti.

Orari GP di Spagna di F1 2022

Sabato 21 maggio > ore 13 Prove Libere 3, ore 16 Qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza.

per determinare pole position e griglia di partenza. Domenica 22 maggio > ore 15 Partenza Gara.

Le immagini in diretta da Barcellona verranno trasmesse sui canali digitali di Sky Sport F1 HD e in chiaro su TV8: partenza gara GP Spagna Formula 1 2022 prevista per domenica 24 aprile alle ore 17 italiane. Live streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go (link skygo.sky.it), a pagamento su Now TV (per tutti con link www.nowtv.it) con i vostri smartphone, tablet e pc.

