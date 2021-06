Dove Vedere GP Stiria F1 2021 Streaming senza ROJADIRECTA Gratis: Ferrari in Austria, oggi la partenza gara al Red Bull Ring

Diretta GP Stiria Streaming F1 2021 senza Rojadirecta. Alle ore 15:00 italiane di oggi sabato 26 giugno 2021 si potrà vedere la diretta streaming su Sky delle qualifiche del GP di Stiria di Formula 1, ottava prova mondiale.

in programma sabato 26 giugno alle ore 15 italiane live anche su Sky Sport 1 con differita su TV8 dalle 18:30. Partenza gara in programma domenica 27 giugno sempre alle ore 15 italiane live anche su Sky Sport 1 con differita su TV8 dalle 19:30.

E’ una Ferrari “al contrario” quella vista nella giornata di libere del venerdì allo Spielberg. La Rossa ha faticato sul giro secco, con Charles Leclerc che ha chiuso con il 13° tempo. Meglio invece la gestione del passo gara, solitamente punto debole della vettura di Maranello:

“Abbiamo faticato abbastanza oggi nel passo sul giro secco. Invece siamo sembrati competitivi con più carburante, ora dobbiamo lavorare sul passo qualifica. Di solito succede il contrario. Nel complesso stiamo lavorando piuttosto bene. Dobbiamo mettere insieme tutti i fattori per fare delle qualifiche migliori sabato”.

Dove Vedere GP Stiria Austria GP F1 2021 Streaming Gratis senza Rojadirecta: Ferrari a Spielberg



Le immagini in diretta Gran Premio di Stiria di Formula 1 2021 dal circuito dello Spielberg in Austria, verranno trasmesse sui canali digitali

di Sky Sport F1 (canale 207) e su Sky Sport Uno (canale 201), anche in 4K HDR, grazie a Sky Q.

GP Stiria Live streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go in tempo reale. A pagamento su Now TV (per tutti) con i vostri smartphone, tablet e pc.

Carlos Sainz (Ferrari) dopo le prove libere del venerdì



Carlos Sainz spiega il venerdì della Ferrari, chiuso con un 11° posto nella giornata di libere, ma con tanti dati utili soprattutto in vista della gara di domenica al Red Bull Ring: