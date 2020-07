Dove Vedere GP Stiria Streaming F1 2020 Gratis senza ROJADIRECTA: Ferrari vs Mercedes

Diretta GP Stiria Streaming F1 2020. Seconda prova del mondiale 2020 di Formula 1: si corre il Gran Premio di Sitira, sullo stesso circuito di Spielberg dove sette giorni fa si è corso il Gran Premio d’Austria. Tutti incollati al televisore alle ore 15:00 italiane di sabato 11 luglio 2020 per vedere la Ferrari in diretta streaming su Sky nelle Qualifiche del Gran premio di Sitira di Formula 1.

Prove Libere 2: tempi da qualifica in caso di forte pioggia per le qualifiche ufficiali.

Max Verstappen firma il giro più veloce nelle prove libere 2 del Gran Premio di Stiria. Nella sessione pomeridiana del Red Bull Ring di Spielberg l’olandese della Red Bull ferma il cronometro sull’1’03″660 con soli 43 millesimi di vantaggio sulla Mercedes di Valtteri Bottas.

Terza, invece, la Racing Point di Sergio Perez con 217 millesimi di vantaggio dopo che il messicano si era portato in vetta al termine della prima sessione di libere.

Sesto Lewis Hamilton, particolarmente insoddisfatto del comportamento della sua Mercedes, mentre la migliore delle due Ferrari è quella di Charles Leclerc in nona posizione (+1″046). Soltanto sedicesimo Sebastian Vettel, per il tedesco da annotare un giro cancellato per aver oltrepassato il limite in curva 10. Appuntamento a domani con le libere 3 alle 12:00 e le qualifiche alle 15:00, previsto un temporale che potrebbe rimescolare le carte in tavola.

Dove vedere il Gran Premio di Stiria di Formula 1 streaming e diretta tv senza Rojadirecta.

Le immagini in diretta del Gran Premio di Stiria di Formula 1 2020, verranno trasmesse sui canali digitali di Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport Uno (201). Dopo le qualifiche del sabato (clima permettendo) il programma prevede la partenza gara domani domenica 12 luglio 2020 alle ore 15:10 italiane. Live streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go in tempo reale. A pagamento su Now TV (per tutti) con i vostri smartphone, tablet e pc.