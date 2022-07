Dove Vedere GP Ungheria Streaming Rojadirecta Online Ferrari Formula 1 2022: partenza gara domenica ore 15 italiane

Diretta GP Ungheria Streaming F1 2022. Tutto pronto per il Gran Premio d’Ungheria, 14a prova del mondiale di Formula 1, stagione 2022. Ecco il programa di oggi Sabato 30 luglio 2022 > ore 13: Prove Libere 3, ore 16: Qualifiche per decidere pole position e griglia di partenza. Domenica 31 luglio 2022 > ore 15: Partenza Gara.

E’ una Ferrari spumeggiante quella vista nel venerdì dell’Hungaroring, con Leclerc che ha fatto segnare il miglior tempo della seconda sessione di libere: “Abbiamo fatto un buon lavoro in vista della gara, è stata una giornata molto positiva. Pioggia nelle qualifiche? Dovremo essere sul pezzo”.

Carlos Sainz conferma il suo ottimo stato di forma anche nel venerdì di Budapest: “E’ stata una giornata interessante anche a livello di test, ci siamo tolti dei dubbi in vista della gara. Potremo mettere in pista la massima competitività per sabato e domenica”.

Dove vedere Diretta GP Ungheria Streaming senza Rojadirecta Formula 1 2022



Le immagini in diretta del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 2022, verranno trasmesse sui canali digitali di Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport Uno (201). Live streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go in tempo reale. A pagamento su Now (per tutti) con i vostri smartphone, tablet e pc. Rojadirecta è irraggiungibile dall’Italia in quanto considerata illegale nel nostro paese.