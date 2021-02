Dove Vedere GRANADA NAPOLI Streaming senza ROJADIRECTA Video Online UEL: Yangel Herrera vs Insigne

Tutto pronto per la diretta streaming di Granada Napoli in programma oggi giovedì 18/02/2021 alle ore 21:00 italiane (dopo Stella Rossa-Milan e Braga-Roma delle 18:55): partita di andata degli ottavi di finale di Europa League. Il Napoli in emergenza con le numerose assenze. Gattuso non avrà a disposizione Ospina, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Ghoulam, Demme, Lozano, Mertens e Petagna. Si gioca allo stadio Nuevo Los Cármenes e il match sarà diretta dall’arbitro russo Sergei Kasarev. Al VAR ci sarà il connazionale Vitali Meshkov. Andiamo a scoprire dover vedere Granada Napoli in streaming e in diretta tv.

Granada Napoli streaming gratis: le formazioni

Granada (4-2-3-1): Silva; Fourqué, Duarte, Vallejo, Carlos Neva; Gonalons, Eteki; Yangel Herrera, Montoro, Machis; Jorge Molina. Allenatore Martínez Penas.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen.

Dove vedere Granada Napoli Streaming Gratis e diretta online senza Rojadirecta.

Allenatore Gattuso.

Granada Napoli video streaming gratis con Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.

Granada Napoli Streaming Gratis in chiaro

Buone notizie: ci sarà la diretta in chiaro su TV8 (canale 8 del Digitale terrestre) e quindi anche lo streaming online sul relativo sito web.