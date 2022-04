Dove Vedere Imola GP 2022 Streaming F1 Rojadirecta Gratis Online Ferrari: Oggi FP3 e Sprint Race

Il Gran Premio di Imola 2022 di Formula 1 in diretta televisiva e in video streaming live su Sky e in chiaro su TV8. Il circus della Formula 1 continua la nuova stagione sul circuito di Imola per la quarta prova del mondiale. Una Favolosa Ferrari ha riempito di tifosi il circuito dopo un inizio di stagione che la vede al comando sia nella classifica piloti con Leclerc, sia nella classifica costruttori.

Riusciranno Carlos Sainz e Charles Leclerc a conquistare il podio a Imola? Le qualifiche del Venerdì si sono chiuse con una bandiera rossa (a causa di Norris) e la pole position di Max Verstappen che partirà davanti a tutti nella Sprint Race in programma oggi sabato alle 16:30 dopo le prove libere 3 delle 12:30. La Ferrari di Leclerc seconda, poi Norris, Magnussen e Alonso. La classifica completa:

PRIMA FILA: 1 Max Verstappen in pole position (Ola/Red Bull) / 2 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

SECONDA FILA: 3 Lando Norris (Ing/McLaren) / 4 Kevin Magnussen (Dan/Haas)

TERZA FILA: 5 Fernando Alonso (Spa/Alpine) / 6 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)

QUARTA FILA: 7 Sergio Perez (Mes/Red Bull) / 8 Valtteri Bottas (Fin/Alfa Romeo)

QUINTA FILA: 9 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin) / 10 Carlos Sainz Jr (Spa/Ferrari)

SESTA FILA: 11 George Russell (Ing/Mercedes) / 12 Mick Schumacher (Ger/Haas)

SETTIMA FILA: 13 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes) / 14 Zhou Guanyu (Cin/Alfa Romeo)

OTTAVA FILA: 15 Lance Stroll (Can/Aston Martin) / 16 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)

NONA FILA: 17 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri) / 18 Nicholas Latifi (Can/Williams)

DECIMA FILA: 19 Esteban Ocon (Fra/Alpine) / 20 Alexander Albon (Tha/Williams)

Le immagini in diretta da Imola verranno trasmesse sui canali digitali di Sky Sport F1 HD e in chiaro su TV8: partenza gara GP Imola Formula 1 2022 prevista per domenica 24 aprile alle ore 17 italiane. Live streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go (link skygo.sky.it), a pagamento su Now TV (per tutti con link www.nowtv.it) con i vostri smartphone, tablet e pc.

