Dove vedere INGHILTERRA DANIMARCA Streaming TV Online: Harry Kane vs Kasper Dolberg | Semifinale Euro2020

Inghilterra Danimarca streaming senza Rojadirecta video sui canali digitali. Le semifinali di Euro 2021 continuano questo mercoledì 7 luglio, con il duello tra Inghilterra e Danimarca che definirà la rivale dell’Italia nella finalissima del torneo europeo. Questa partita si giocherà alle 21:00, ora italiana, allo stadio di Wembley.

La squadra inglese parte da grande favorita per l’accesso alla finalissima dopo il travolgente passaggio in semifinale battendo l’Ucraina 4-0 nei quarti di finale, allo stesso modo, durante tutto il torneo ha mostrato solidità in tutte le sue linee, contando con otto gol a favore e zero contro: è l’unica squadra che in questo Europeo non ha ancora subito gol.

L’Inghilterra ha un grosso debito insoluto perché non è mai riuscita ad essere Campione d’Europa: è arrivata in semifinale in due occasioni, la prima nel 1968 quando perse contro la Jugoslavia e la seconda volta nel 1996 contro la Germania, che lasciò fuori gli inglesi ai rigori.

A differenza dell’Inghilterra, la Danimarca ha un titolo europeo che ha vinto nel 1992, essendo il più grande successo della squadra danese. Hanno vinto quella finale 2-0 contro la Germania con gol di John Jensen e Kim Vilfort.

Le formazioni ufficiali di Inghilterra Danimarca



INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Sancho, Mount, Sterling; Harry Kane. CT Southgate. In panchina: Ramsdale, Trippier, Mings, White, James, Grealish, Henderson, Foden, Bellingham, Saka, Rashford, Calvert-Lewin.

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Damsgaard, Kasper Dolberg, Braithwaite. CT Hjulmand. In panchina: Lossl, Anderson, Boilesen, Jorgensen, Skov, Norgaard, Wass, Jensen, Anders Christiansen, Poulsen, Cornelius, Wind.

Arbitro: Makkelie (Paesi Bassi). GUARDALINEE: Steegstra e De Vries. IV UOMO: Hategan (Romania). VAR: Van Boekel. AVAR: Blom, Gittelmann (Germania), Gil (Polonia).

Vedere Inghilterra Danimarca streaming gratis e diretta online senza Rojadirecta



Diretta Inghilterra Danimarca a partire dalle ore 21:00 italiane di oggi mercoledì 7 luglio 2021. Sarà trasmessa in chiaro sui canali digitali di Rai 1.

Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Video Streaming Gratis per gli abbonati con tutti i media, dall’iPhone, iPad, Android o Samsung Apps, fino a laptop, smartphone e tablet, oppure con un notebook, con SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.