Dove vedere Inghilterra-Francia Streaming Gratis TV Video Online | Mondiali Qatar 2022

Fischio d'inizio alle ore 20:00 italiane di oggi sabato 10 dicembre 2022. Partita valida per i quarti di finale dei Mondiali di Calcio 2022 che si stanno disputando in Qatar. Chi vince gioca in semifinale contro la vincente di Marocco-Portogallo delle ore 16.

I quarti di finale della Coppa del Mondo si chiudono con uno scontro di grande rilievo tra i vecchi rivali Inghilterra e Francia, e sebbene si siano affrontati per la prima volta nel 1923, questo è solo il loro terzo scontro diretto in una Coppa del Mondo, e il primo dal 1982. L’Inghilterra ha vinto entrambi gli incontri con un margine di due gol, ma ha vinto solo uno degli ultimi otto scontri diretti (2 pareggi, 5 sconfitte), quindi una dura sfida attende la squadra di Gareth Southgate.

I Tre Leoni, dopo un inizio incerto, hanno vinto 3-0 negli ottavi di finale contro il Senegal, una partita che ha visto il primo gol nel torneo di Harry Kane e un’ottima prestazione di Jude Bellingham. L’Inghilterra ha registrato la terza rete inviolata consecutiva (2 vittorie, 1 pareggio), in modo simile allo scorso anno, quando è arrivata alla finale del campionato europeo grazie alla solidità difensiva.

Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Inghilterra-Francia streaming gratis online.

Inghilterra-Francia Formazioni

Inghilterra (4-3-2-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Foden; Kane. CT Southgate. A disposizione in panchina: Grealish, Sterling, Rashford, Tripper, Pope, Phillips, Dier, Coady, Alexander-Arnold, Mount, Ramsdale, Wilson, Maddison, Gallagher. Indisponibili: White. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Francia (4-3-3): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T Hernandez; Tchouameni, Rabiot, Griezmann; Dembelé, Giroud, Mbappé. CT Deschamps. A disposizione in panchina: Areola, Mandanda, Saliba, Konaté, Disasi, Pavard, Veretout, Camavinga, Guendouzi, Y Fofana, Coman, Kolo Muani, Thuram. Indisponibili: L Hernandez. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Sampaio (Brasile). Guardalinee: Boschilla e Pires. 4° Uomo: Mohammed. VAR: Gallo. Assistente VAR: Martinez Munuera.

Inghilterra-Francia in diretta tv in chiaro con Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Telecronista Stefano Bizzotto con commento tecnico di Daniele Adani. Sul sito di Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Inghilterra-Francia streaming online con il servizio gratis di Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Il pre-partita di Inghilterra-Francia live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

