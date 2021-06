Dove Vedere INGHILTERRA GERMANIA Streaming TV Online: Kane vs Muller

Inghilterra Germania streaming senza Rojadirecta video sui canali digitali. Ottavi di finale degli Europei 2021 (Euro 2020) di calcio: si gioca con eliminazione diretta alle 18 a Londra. Chi vince tra Inghilterra-Germani sfiderà ai quarti di finale la vincente di Svezia-Ucraina in programma alle 21.

Il bilancio attuale dell’Inghilterra a Wembley è V185 P73 S39. Nel tempio del calcio nazionale ha vinto 11 delle ultime 13 gare disputate, tra cui quelle di qualificazione a UEFA EURO 2020 contro Repubblica Ceca (5-0), Bulgaria (4-0) e Montenegro (7-0). Ha perso solo due dei precedenti 25 incontri a Wembley (V18 P5), il più recente per 1-0 in UEFA Nations League contro la Danimarca il 14 ottobre 2020. L’Inghilterra non ha mai perso a Wembley nelle fasi finali di un torneo internazionale (V9 S4). La sconfitta ai rigori contro la Germania in semifinale di EURO ’96 è considerata pareggio.

La Germania è alla 26ª partecipazione consecutiva alla fase finale dei Mondiali o degli Europei. Il bilancio della Germania contro l’Inghilterra a Wembley è V6 P2 S4. L’unico confronto con gli inglesi non disputato a Wembley si è concluso con una sconfitta per 3-0 a White Hart Lane in un’amichevole del 1935. Il bilancio della Germania Ovest in Inghilterra in Coppa del Mondo 1966 è stato di V4 P1 S1 – la finale è stata l’unica partita giocata a Wembley. A EURO ’96 è stato V4 P2, con semifinale e finale disputate a Wembley.

Le probabili formazioni di Inghilterra Germania



Inghilterra (3-4-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Philips, Shaw; Saka, Kane, Sterling. Ct: Southgate. A disposizione: Ramsdale, Johnstone, Mings, White, James, Grealish, Henderson, Sancho, Mount, Foden, Rashford, Calvert-Lewin.

Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Germania (3-4-2-1): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens; Müller, Havertz; Gnabry. Ct: Löw. A disposizione: Leno, Trapp, Halstenberg, Sule, Gunter, Musiala, Neuhaus, Sane, Gundogan, Emre Can, Werner, Volland. Indisponibili: Klostermann. Squalificati: nessuno. Diffidati: Gundgoan.

Arbitro: Danny Makkelie (Paesi Bassi). Gli assistenti saranno Hessel Steegstra e Jan de Vries, mentre al Var ci sarà Pol van Boekel. Quarto Uomo: Jovanovic (Serbia). AVAR: Blom e gli spagnoli Lopez de Cerain e Hernandez Hernandez.

Vedere Inghilterra Germania streaming gratis e diretta online senza Rojadirecta



Diretta Inghilterra Germania a partire dalle ore 18:00 italiane di oggi martedì 29 giugno 2021. Sarà trasmessa su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati con tutti i media, dall’iPhone, iPad, Android o Samsung Apps, fino a laptop, smartphone e tablet, oppure con un notebook, con SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.