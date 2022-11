Dove vedere Inghilterra-Stati Uniti Streaming Gratis TV Online Video

Inghilterra-USA streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle ore 20:00 italiane di oggi lunedì 21 novembre 2022. Partita valida per la prima giornata del Gruppo B dei Mondiali di Calcio 2022 che si stanno disputando in Qatar.

Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Inghilterra-USA streaming gratis online.

Inghilterra-USA Formazioni

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Foden, Sterling; Kane. A disposizione in panchina: Pope, Ramsdale, Dier, Walker, White, Coady, Alexander-Arnold, Henderson, Mount, Phillips, Rashford, Grealish, Gallagher, Wilson. CT Southgate.

Stati Uniti (4-3-3): Turner; Dest, Zimmermann, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Aaronson, Weah, Pulisic. A disposizione in panchina: Long, Yedlin, Roland, De la Torre, Johnson, Wright, Acosta, Scally, Sargent, Horvath, Reyna, Carter-Vickers, Moore, Morris, Ferreira. CT Berhalter.

Arbitro: Valenzuela (Venezuela).

Inghilterra-USA in diretta tv in chiaro con Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 20:00 di oggi venerdì 25 novembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Sul sito di Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Inghilterra-USA streaming online con il servizio gratis di Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Il pre-partita di Inghilterra-USA live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

