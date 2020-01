Dove vedere INTER-ATALANTA Streaming Gratis Diretta Video Highlights Oggi

Inter Atalanta streaming gratis con i links online senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi sabato 11 gennaio 2020 per questa partita della 19a giornata di Serie A, ultimo turno di andata: tra oggi e domani si deciderà chi è il campione d’inverno. Bilancio nettamente favorevole all’Inter nei 58 precedenti giocati in casa in Serie A, con 40 vittorie, 9 pareggi e 9 affermazioni atalantine. Nelle ultime 5 sfide al Meazza, i padroni di casa hanno subito una sola rete totalizzando 4 successi e un pareggio. Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire dove vedere Inter Atalanta streaming gratis online.

Inter Atalanta Streaming e diretta online.

La diretta di Inter Atalanta è sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli abbonati DAZN potranno seguire la sfida in diretta streaming anche sui loro pc o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l’applicazione per sistemi iOS e Android.

Streaming Inter Atalanta Gratis, formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini , Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Gomez. Allenatore Gian Piero Gasperini.

